AFAD’ın verilerine göre dün gece yaşanan Manisa’nın Akhisar ilçesinde gerçekleşen deprem 5.4 Mw şiddetinde. Manisa’da olan depremin saati 22:22 olarak belirlendi. 10.35 km derinlikte gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi.

Manisa Valisi'nden ilk açıklama

Manisa Valisi Ahmet Deniz, merkez üssü Akhisar olarak kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre ilçenin Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı, yaralının olmadığı bilgisinin geldiğini belirtti.

Deniz, kentte korku yaratan deprem sonrası AFAD koordinasyonunda tüm ekiplerin sahada inceleme yürüttüğünü belirtti.

Vali Deniz, "Şu ana kadar alınan bilgiye göre Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı bilgisi var, yaralı yok. Araştırma devam ediyor" dedi.

Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi'nin Muhtarı Nurettin Yıldız ise "Şu anda köyde her şey normal. Ama bir hayvan damının duvarı yıkılmış. Bir daha kontrol edeceğiz. Benim odanın birisinin duvarları çatlamış." diye konuştu.

"Can kaybı ve yaralanma yok"

Manisa Valiliği, Akhisar ilçesinde meydana gelen depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 22.22'de merkez üssü Akhisar olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Depremde can kaybı ve yaralanma yaşanmamış olup ilçede bulunan bazı binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu tespit edilmiştir. İlçede AFAD ekipleri tarafından durum tespit çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Ankara güne 2 depremle uyandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 06.42'de meydana gelen deprem, 7,05 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremden 12 dakika sonra Ankara bir kez daha sallandı.

Akyurt merkezli 2. depremin büyüklüğü 4,5 olarak açıklandı. Deprem 13,93 kilometre derinlikte meydana geldi.

Ankara Valisi Şahin: Can ve mal kaybı yok

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan depremle ilgili açıklama yaptı.

Şahin, "İlimiz Akyurt ilçe merkezinde meydana gelen 4,5 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler için ekipler sahada çalışmalarına başlamıştır." dedi.

4,0 Mw üzerinde 11 deprem oldu

Dün yaşanan depremlerden 4.0 Mw ve üzeri büyüklükte olan 11 deprem kaydedildi. Bu depremlerin 10’u Manisa’da gerçekleşti.

TARİH DERİNLİK(Km) BÜYÜKLÜK(Mw) İL/İLÇE

22.01.2020 22:22:16 10.35 5.4 Manisa-Akhisar

23.01.2020 06:54:11 13.65 4.5 Ankara-Akyurt

22.01.2020 23:17:38 6.95 4.3 Manisa-Akhisar

23.01.2020 03:45:23 6.98 4.2 Manisa -Akhisar

23.01.2020 01:39:18 7.86 4.2 Manisa-Akhisar

23.01.2020 00:52:05 7.01 4.1 Manisa-Kirkagaç

22.01.2020 22:48:30 7.00 4.1 Manisa-Kirkagaç

22.01.2020 22:25:13 7.01 4.1(ML) Manisa-Kirkagaç

22.01.2020 17:46:30 14.50 4.1 Manisa-Yunusemre

23.01.2020 00:30:10 7.29 4.0 Manisa-Akhisar

23.01.2020 00:24:07 6.98 4.0 Manisa-Akhisar

Kaynak: TRT Haber, AA, AFAD

