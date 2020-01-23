Deprem listesine Ankara da eklendi. 23 Ocak son depremler… Fay hatları...Haber Giriş:
Türkiye güne Manisa ve Ankara’daki depremlerle başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sistesinde yer alan son depremler listesine Manisa’nın ardından Ankara da eklendi. İşte depremlerin yaşandığı yerler ve şiddetleri…
AFAD’ın verilerine göre dün gece yaşanan Manisa’nın Akhisar ilçesinde gerçekleşen deprem 5.4 Mw şiddetinde. Manisa’da olan depremin saati 22:22 olarak belirlendi. 10.35 km derinlikte gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi.
Manisa Valisi'nden ilk açıklama
Manisa Valisi Ahmet Deniz, merkez üssü Akhisar olarak kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre ilçenin Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı, yaralının olmadığı bilgisinin geldiğini belirtti.
Deniz, kentte korku yaratan deprem sonrası AFAD koordinasyonunda tüm ekiplerin sahada inceleme yürüttüğünü belirtti.
Vali Deniz, "Şu ana kadar alınan bilgiye göre Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı bilgisi var, yaralı yok. Araştırma devam ediyor" dedi.
Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi'nin Muhtarı Nurettin Yıldız ise "Şu anda köyde her şey normal. Ama bir hayvan damının duvarı yıkılmış. Bir daha kontrol edeceğiz. Benim odanın birisinin duvarları çatlamış." diye konuştu.
"Can kaybı ve yaralanma yok"
Manisa Valiliği, Akhisar ilçesinde meydana gelen depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 22.22'de merkez üssü Akhisar olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği anımsatıldı.
Açıklamada, "Depremde can kaybı ve yaralanma yaşanmamış olup ilçede bulunan bazı binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu tespit edilmiştir. İlçede AFAD ekipleri tarafından durum tespit çalışmaları devam etmektedir." denildi.
Ankara güne 2 depremle uyandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 06.42'de meydana gelen deprem, 7,05 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremden 12 dakika sonra Ankara bir kez daha sallandı.
Akyurt merkezli 2. depremin büyüklüğü 4,5 olarak açıklandı. Deprem 13,93 kilometre derinlikte meydana geldi.
Ankara Valisi Şahin: Can ve mal kaybı yok
Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan depremle ilgili açıklama yaptı.
Şahin, "İlimiz Akyurt ilçe merkezinde meydana gelen 4,5 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler için ekipler sahada çalışmalarına başlamıştır." dedi.
4,0 Mw üzerinde 11 deprem oldu
Dün yaşanan depremlerden 4.0 Mw ve üzeri büyüklükte olan 11 deprem kaydedildi. Bu depremlerin 10’u Manisa’da gerçekleşti.
TARİH DERİNLİK(Km) BÜYÜKLÜK(Mw) İL/İLÇE
22.01.2020 22:22:16 10.35 5.4 Manisa-Akhisar
23.01.2020 06:54:11 13.65 4.5 Ankara-Akyurt
22.01.2020 23:17:38 6.95 4.3 Manisa-Akhisar
23.01.2020 03:45:23 6.98 4.2 Manisa -Akhisar
23.01.2020 01:39:18 7.86 4.2 Manisa-Akhisar
23.01.2020 00:52:05 7.01 4.1 Manisa-Kirkagaç
22.01.2020 22:48:30 7.00 4.1 Manisa-Kirkagaç
22.01.2020 22:25:13 7.01 4.1(ML) Manisa-Kirkagaç
22.01.2020 17:46:30 14.50 4.1 Manisa-Yunusemre
23.01.2020 00:30:10 7.29 4.0 Manisa-Akhisar
23.01.2020 00:24:07 6.98 4.0 Manisa-Akhisar
Kaynak: TRT Haber, AA, AFAD