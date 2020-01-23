Dün gece Hürriyet Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda kapalı olan bir marketin manav bölümündeki meyve ve sebzelerin üzerindeki branda, rüzgarın etkisiyle uçtu.

Açıktaki ürünleri görünce uçan brandayı bulup ürünlerin üzerine örten ve brandanın tekrar uçmaması için önlem alan bekçiler, devriye görevine devam etti.

Market yetkililerinden İstanbul Emniyet Müdürlüğüne teşekkür

Sabah dükkanı açınca güvenlik kamerası görüntülerine bakan market yetkilileri durumu fark etti ve olay anını İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile paylaşıp teşekkür etti.

Sosyal medyada da paylaşılan olay anına ilişkin o görüntülerde, meyve ve sebzelerin üzerindeki brandanın rüzgarın etkisiyle uçması bekçilerin brandayı bulup tekrar yerine örtmesi kameraya yansıyor.

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Hatipoğlu da bekçilere teşekkür etti

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, söz konusu görüntüleri paylaşarak güvenlik güçlerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Market sorumlusu: Gece gündüz çalışıyorlar, hırsızlık önleniyor

Marketin sorumlusu Kemal Mollamehmetoğlu ise "Bu arkadaşlarımız bizler için gece gündüz çalışıyorlar. Onların sayesinde hırsızlık olayları önlenmiş oluyor." dedi.

Kaynak: AA