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Bağcılar'da beton mikseri otomobilin üzerine devrildiHaber Giriş:
Bağcılar'da TEM Bağlantı yolunda virajı alamayan beton mikseri bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı.
[Fotoğraf: DHA ]
TEM Otoyolu Ankara istikametindeki yan yolda beton mikseri otomobille çarpıştı.
Kazada yan yatan beton mikserinin sürücüsü araç içinde sıkıştı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücünün bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı.
Kaza nedeniyle yan yoldaki trafikte yoğunluk oluştu.
Kaynak: AA
Etiketler: son dakika İstanbul beton mikseri BağcılarSon Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 10:14