Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda 22 Ocak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Hafiziye Mahallesinde, Bitlis plakalı kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Narkotik madde arama köpeği Şila ile birlikte kamyonette yapılan aramada, 2 poşetin içindeki 22 saklama kabında, toplam 13 kilo 60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olduğu belirtildi.

Olayda, araç sürücüsü H.D. ve yolcu F.K. gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: TRT Haber