Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 06.42'de meydana gelen deprem, 7,05 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremden 12 dakika sonra Ankara bir kez daha sallandı.

Akyurt merkezli 2. depremin büyüklüğü 4,5 olarak açıklandı. Deprem 13,93 kilometre derinlikte meydana geldi.

Ankara Valisi Şahin: Can ve mal kaybı yok

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan depremle ilgili açıklama yaptı.

Şahin, "İlimiz Akyurt ilçe merkezinde meydana gelen 4,5 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler için ekipler sahada çalışmalarına başlamıştır." dedi.

İlimiz Akyurt ilçe merkezinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler için ekipler sahada çalışmalarına başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. — Vasip Şahin (@vasipsahin) January 23, 2020

Kaynak: TRT Haber