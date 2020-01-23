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İstanbul'da iki adrese bırakılan EYP'lerin patlaması sonucu hasar oluştuHaber Giriş:
İstanbul Beyoğlu'nda iki adrese bırakılan El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu hasar meydana geldi.
[Fotoğraf: İHA]
Keçici Piri Mahallesi ve Kaptan Paşa Mahallesi'nde kimliği belirsiz iki şüpheli, hazırladıkları El Yapımı Patlayıcıları (EYP) iki binanın girişine bıraktı. EYP'lerin patlaması sonucu söz konusu adreslerden birinde camların kırılması sonucu hasar meydana geldi.
[Fotoğraf: İHA]
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, iki adresin bulunduğu sokakları güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.
Patlamalarla ilgili iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Etiketler: İstanbul Beyoğlu el yapımı patlayıcıSon Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 04:02