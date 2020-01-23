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Balıkesir'de 15 düzensiz göçmen yakalandıHaber Giriş:
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi Tuzla mevkiindeki bir grubun yasa dışı yollarla Yunanistan Midilli Adası'na geçeceği yönünde ihbar aldı.
Harekete geçen ekipler, Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdare Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiği bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler: balıkesir ayvalık düzensiz göçmenSon Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 02:29