Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan deprem için 'geçmiş olsun' mesajıHaber Giriş:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Afetlere karşı kurumlarımız daima hazır ve teyakkuz halindedirler. Depremin hissedildiği bölgelerde ilgili kurumlarımız tüm tedbirleri almış ve gerekli çalışmaları yürütmektedirler." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler: fuat oktay Manisa Akhisar deprem geçmiş olsun mesajıSon Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 01:29