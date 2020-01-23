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Mangal yaparken balkonu yaktılarHaber Giriş:
Kahramanmaraş'ta mangal yapılan evde, balkondaki parçaların tutuşması yangına neden oldu.
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6. katından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri, 6. kattan yükselen alevleri söndürmek için hazırlık yaptığı sırada ev sahipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası evin balkonunda hasar oluştu.
Görgü tanıklarından Emre Köse, "Ben buradan geçiyordum. Alevleri görünce durdum. Evdeki arkadaş mangal yapıyormuş galiba ve çevredeki parçaların tutuşması evi yakmaya başlamış. İtfaiye geldiğinde yangını kendileri söndürmüşler." dedi.
Şahin Kılıç ise balkonda mangal yaparken, etraftaki parçaların yanması nedeniyle yangının çıktığını, itfaiye ekiplerinin yangının söndürülmesiyle tedbir aldığını söyledi.
Kaynak: AA
Etiketler: Kahramanmaraş Dulkadiroğlu yangın balkon İsmet Paşa MahallesiSon Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 00:22