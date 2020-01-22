Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 22.22'de merkez üssü Manisa'nan Akhisar ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,98 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Akşam saat 17.46'da Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Kırkağaç'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Akhisar ilçesindeki 5,4 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 3 dakika sonra saat 22.25'te Kırkağaç ilçesinde de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çok geniş bir alanı etkileyen sarsıntı, Marmara ve Ege bölgesinde hissedildi. Bölgede bugün irili ufaklı birçok ayrı sarsıntı meydana geldi.

Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından ilk görüntüler:

Deprem birçok ilde hissedildi

Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi.

Manisa Valisi'nden ilk açıklama

Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı bilgisi var, yaralı yok. " dedi.

Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu: Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, merkez üssü Musalar köyü olan 5,4 büyüklüğündeki depremde şehir merkezinde çok ciddi bir sıkıntı gözükmediğini belirterek, "Yıkılmış bina haberi gelmedi. Merkez üssü olan Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz, kısa zamanda bilgi alacağız, inşallah ciddi bir sıkıntı olmaz." dedi.

Gazetecilere açıklama yapan Dutlulu, uzun süren depremin ilçe halkını korkuttuğunu, sarsıntının ardından vatandaşların sokağa çıktığını anlattı.

Depremin ardından artçı sarsıntıların da yaşandığını belirten Dutlulu, "Şu an şehir merkezinde çok ciddi bir sıkıntı yok, yıkılmış bina haberi de gelmedi. Merkez üssü olan Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz, kısa zamanda bilgi alacağız, inşallah ciddi bir sıkıntı olmaz. Şehir içinde şu anda yaralı bilgisi yok. Halkımız sokakta, hasar gözükmüyor. Ama bilgiler şu an çok yüzeysel." diye konuştu.

Abi, bu çin’deki vuhan şehrinde uçuşlar trenler iptal edilmiş. Yani karantina gibi olmuş İstersen bir habere ekleyip paylaşabilirsin

İstanbul Valiliği: Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi

Manisa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası sarsıntı İstanbul'dan da hissedildi. İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi;

"AFAD Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. İstanbulumuza ve tüm illerimize geçmiş olsun."

Sarsıntılar sürüyor

Sarsıntıların sürdüğü Manisa'da, Kırkağaç'ta yaşanan 4,1'lik depremin ardından yarım saat içerisinde, Kırkağaç'ta 4,1, Akhisar'da ise en küçüğü 2,6, en büyüğü ise 3,8 büyüklüğünde yeni sarsıntılar kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber