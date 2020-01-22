İstanbul'da taksi plakası bedeli 2 milyon TL'yi geçti. Tam da bu süreçte, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir açıklama geldi. İmamoğlu, yeni taksi plakaları için ihalenin "günü geldiğinde" yapılacağını söyledi.

Bu açıklamanın hemen ardından plaka alım-satımı yapan galericiler hem iş yerlerinden hem de internet sitelerinden fiyat bilgisini kaldırdı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yeni taksi plakasına ihtiyaç olmadığını düşünüyor.

Buna karşın, taksici esnafı ise yeni bir ihalenin korsan taksinin bitmesi için bir fırsat olarak görülebileceğini söylüyor.

Haber: Büşra Çelik

Kamera: Edebali Koçdemir