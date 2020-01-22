İstanbul'da öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için servis araçlarına yönelik denetimler aralıksız sürüyor.

Valilik, aralık ayında gerçekleştirilen denetimlere ilişkin bir açıklama yaptı.

Polis ve jandarma sorumluluğunda kalan bölgelerde toplam 8 bin 995 okul servisinin denetlendiği belirtildi.

Denetimler sonucu, 4 bin 323 araca toplam 1 milyon 747 bin 806 lira para cezası kesildiği ifade edildi.

Çalışmalar kapsamında, tüm servis araçlarının her ay bir kez denetlenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: TRT Haber