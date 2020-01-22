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Okul servislerine ceza yağdıHaber Giriş:
İstanbul'da geçen ay 4 bin 323 okul servisine 1 milyon 747 bin lira para cezası kesildi.
İstanbul'da öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için servis araçlarına yönelik denetimler aralıksız sürüyor.
Valilik, aralık ayında gerçekleştirilen denetimlere ilişkin bir açıklama yaptı.
Polis ve jandarma sorumluluğunda kalan bölgelerde toplam 8 bin 995 okul servisinin denetlendiği belirtildi.
Denetimler sonucu, 4 bin 323 araca toplam 1 milyon 747 bin 806 lira para cezası kesildiği ifade edildi.
Çalışmalar kapsamında, tüm servis araçlarının her ay bir kez denetlenmesi amaçlanıyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: okul servisiSon Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 21:55