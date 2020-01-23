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Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralıHaber Giriş:
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde husumetli iki aile arasında yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Öztrak Caddesi Köşem mevkisinde karşılaşan husumetli iki ailenin bireyleri arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçakla yaralanan 2'si ağır 5 kişi ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralılardan Celil Taşkıran, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.
İki aile arasında 9 Ocak'ta çıkan bıçaklı kavgada da 4 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA
Etiketler: Tekirdağ Çerkezköy Bıçaklı kavga yaralı ölü Öztrak CaddesiSon Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 00:43