Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 21:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak-İstanbul kara yolu trafiğe kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta etkili olan yoğun kar nedeniyle Zonguldak-İstanbul kara yolunda araç geçişine izin verilmiyor.
Dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı, kentte yaşamı olumsuz etkiliyor.
Zonguldak-İstanbul kara yolunda önlem alan trafik ekipleri, araçların geçişine izin vermiyor.
Karayolları ekipleri ise tuzlama, kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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