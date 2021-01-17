Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgiye göre, söz konusu sözleşmenin yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanması planlanıyordu.

İmza töreni, 22 Ocak Cuma günü düzenlenecek.