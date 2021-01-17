Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 19:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziray sözleşmesi imza töreni ertelendi
[Fotoğraf: AA]
Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Ulaşım Projesi'nde 8 elektrikli tren setinin tasarım, temin ve montajı için yapılacak sözleşmenin imza töreni 22 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgiye göre, söz konusu sözleşmenin yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanması planlanıyordu.
İmza töreni, 22 Ocak Cuma günü düzenlenecek.
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