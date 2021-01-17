Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 19:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da 3 kişinin öldüğü kaza kamerada
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı trafik kazası MOBESE kamerasınca kaydedildi.
İlçede dün meydana gelen, Abdullah Korkmaz idaresindeki otomobil ile Onur Turan yönetimindeki otomobilin çarpışma anı, Cumhuriyet Mahallesi Temel Eğitim Kavşağı'ndaki MOBESE kamerasına yansıdı.
Görüntüde, bir aracın sola döndüğü sırada, sağ taraftan gelen diğer araçla çarpıştığı görülüyor.
Kazada, Mehmet Yıldız, Durkadın Korkmaz ile Ayşe Eken hayatını kaybetmiş, Ceylin Eken, Erdem Aşıklaroğlu, Abdullah Korkmaz ve Onur Turan yaralanmıştı.
Etiketler: Trafik Kazası
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