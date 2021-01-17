Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 20:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara Valiliğinden "buzlanma ve don" uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Ankara Valiliği, yarın ve salı günü için muhtemel kar yağışı nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden, trafik kazası riskleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.
Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz genelinde Pazartesi ve Salı gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altında olacağı tahmin edilmektedir. Düşük sıcaklıklar ve Pazartesi gecesi muhtemel kar yağışı nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden trafik kazası riskleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını rica ediyoruz."
İlimiz genelinde Pazartesi ve Salı günü sıcaklıkların sıfırın altında olacağı tahmin edilmektedir.— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) January 17, 2021
Düşük sıcaklıklar ve Pazartesi gecesi muhtemel kar yağışıyla don olayı beklendiğinden trafik kazası ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını rica ediyoruz. pic.twitter.com/p4TgwDeGTa
Etiketler: Ankara Valiliği Kar Yağışı
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