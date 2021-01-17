Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 19:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te metruk bina çöktü: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te 2 katlı metruk binanın çökmesi sonucu anne ve 3 çocuğu enkaz altında kaldı. Arama çalışmalarına başlayan ekipler, anne ve 3 çocuğu enkazdan yaralı kurtardı. Anne Fatma Rahman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Savcılı Mahallesi Şimşek Sokak'ta 2 katlı metruk bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, enkaz altında kalarak yaralanan 3 kişiyi kurtardı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.
Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, enkaz altında 1 kişinin daha olduğunu değerlendiren ekipler, çalışmalar sonucu 1 kişiyi daha kurtardı.
Enkazdan kurtarılanların anne Fatma Rahman ile çocukları Ömer Halebi, Ahmet Cesim ve Muhammed Cesim olduğu öğrenildi.
Anne hayatını kaybetti
Hastaneye kaldırılan anne Fatma Rahman, hayatını kaybetti.
Enkazda arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemini sürdürüyor.
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