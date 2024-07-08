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Türkiye
DHA 08.07.2024 10:41

Zillere basıp boş olduğunu anladıkları evden 360 bin liralık altın çaldılar

Adana'da apartmanın zillerine basıp kontrol yapan 3 kadın, boş olduğunu anladıkları daireye girip, çelik kasadaki 360 bin lira değerinde ziynet eşyasını çaldı. Şüphelilerden 1'i yakalanıp tutuklandı.

Zillere basıp boş olduğunu anladıkları evden 360 bin liralık altın çaldılar
[Fotograf: DHA]

Yüzlerini eşarp ile gizleyen 3 kadın, bir apartmanın zillerine basarak dairelerin boş olup, olmadığını kontrol etti.

Binaya giren 3 kadın, evde olmadığını anladığı Halil İbrahim D.'nin 9'uncu kattaki dairesine çıktı.

Şüpheliler, kilitli olmayan kapıyı kart ile açarak daireye girdi. İçeride keşif yapan şüpheliler, yatak odasındaki anahtarı üzerinde bulunan çelik kasayı açıp, 360 bin lira değerindeki ziynet eşyasını poşete doldurup kaçtı.

Zillere basıp boş olduğunu anladıkları evden 360 bin liralık altın çaldılar

Eve döndüğünde ziynet eşyalarının çalındığını fark eden Halil İbrahim D., durumu polise ihbar etti. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, belirlenen adreslere yaptığı baskında 'hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan Başak Ç.'yi gözaltına aldı. Diğer şüpheliler ile çalınan ziynet eşyaları bulunamadı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başak Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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