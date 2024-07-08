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Güncel
AA 08.07.2024 09:46

Malatya İnönü Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde Filistin'e destek

Malatya İnönü Üniversitesi mezuniyet töreninde İsrail'in Filistin'e saldırıları kınanıp Gazze halkına destek verildi.

Malatya İnönü Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde Filistin'e destek
[Fotograf: AA]

Malatya İnönü Üniversitesi kampüsünde bulunan stadyumda gerçekleştirilen 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreninde akademisyen ve öğrenciler tarafından kortej yürüyüşü yapıldı.

Türk ve Filistin bayrakları yer aldı

Törende dev Türk ve Filistin bayrakları yer aldı, bazı öğrenci ve protokol üyeleri de Filistin atkısı taktı.

Malatya İnönü Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde Filistin'e destek

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, üniversite yönetimine ve öğrencilere programda Filistin'i unutmadıkları için teşekkür ederek, "Biz burada bir neşe, coşku içindeyiz ama gönül coğrafyamızda maalesef katliamlar, gözyaşı var. Dünyanın gözü önünde çocuklar, kadınlar katlediliyor. Orada da öğrenciler var sizin gibi ama bu coşkuyu, bu sevinci yaşayamıyorlar" diye konuştu.

Malatya İnönü Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde Filistin'e destek

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay da mezun olan tüm öğrencileri yürekten kutladığını söyledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayan Kızılay, bu zulme destek olanları ve ses çıkarmayanları da sağduyuya davet etti.

"6 bin 500 öğrencimizi mezun ediyoruz"

Kızılay, İnönü Üniversitesi'nin yarım asır boyunca 165 binin üzerinde insan yetiştirdiğini, mezun ettiğini anlatarak, "Başta sağlık olmak üzere dünya standartlarında topluma hizmet sunan, ülkemizin en saygın yüksek öğretim kurumlarından biri oldu. Yetiştirdiğimiz insan kaynağı ülkemizin kalkınması ve yetişmesine büyük katkı sağladı. Bu yıl da yaklaşık bugün 6 bin 500 öğrencimizi mezun ediyoruz. Sizler, ülkemizin en önemli üniversitelerinden birinden mezun oldunuz. Sevgili mezunlarımız sizlerle gurur duyuyoruz, büyük bir başarı elde ettiniz" dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit de törende yer aldı.

Tören öğrencilerin kep atmasıyla son buldu.

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