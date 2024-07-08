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Güncel
AA 08.07.2024 09:16

İstanbul'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de site içerisindeki restoranların olduğu alanda, silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.

İstanbul'da silahlı saldırı: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

Halkalı Merkez Mahallesi'nde bir sitede kafeterya ve restoranların bulunduğu alana gelen kimliği belirsiz bir kişi ateş etmeye başladı.

Saldırıda 24 yaşındaki G.B. vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı, şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan G.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerince saldırının meydana geldiği alandaki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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