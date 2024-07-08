İstanbul'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Halkalı Merkez Mahallesi'nde bir sitede kafeterya ve restoranların bulunduğu alana gelen kimliği belirsiz bir kişi ateş etmeye başladı.

Saldırıda 24 yaşındaki G.B. vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı, şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan G.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerince saldırının meydana geldiği alandaki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.