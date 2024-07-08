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Güncel
AA 08.07.2024 09:11

Kırıkkale'de "7'den 70'e Bisiklet Öğreniyorum" etkinliği düzenlendi

Kırıkkale Bisiklet İl Temsilciliği tarafından bisiklet sürmeyi öğrenmek isteyen herkes için "7'den 70'e Bisiklet Öğreniyorum" etkinliği düzenlendi.

Kırıkkale'de "7'den 70'e Bisiklet Öğreniyorum" etkinliği düzenlendi
[Fotograf: AA]

Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlik 3 gün sürdü.

Etkinliğin ardından konuşan İl Bisiklet Temsilcisi Pınar Yıkılmaz, güzel bir etkinliği tamamlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Katılımcılardan gelen talebe göre ikinci seviye kursu da yapmayı planlayan İl Bisiklet Temsilcisi Pınar Yıkılmaz, "Bizlere sürpriz yaparak mutlu eden Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'na tüm katılımcılar adına teşekkür ederim. Desteklerinden dolayı Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Hamza Güneş ve tüm katılımcılarımıza sonsuz teşekkürler." dedi.

Konuşmanın ardından etkinliğe katılan 30 kişiye sertifikaları verildi.

Etkinlik, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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Kırıkkale Millet Bahçesi Bisiklet
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