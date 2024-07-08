Edirne "çevre dostu" yeni bir OSB daha kazanıyor

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin'i ziyaret eden Vali Sezer, daha sonra meclis üyeleriyle bir araya geldi. Yeşil, yenilenebilir ve yenilikçi firmaların bölgede artmasını isyen Vali Yunus Sezer şunları söyledi:

"Daha çok ihracata yönelik ve katma değer oluşturacak firmaların burada fabrika yapmalarını sağlayacağız. Sanayi bölgelerinin ilçelerin kalkınması ve istihdamın artırılması için önem arz ediyor."

Sanayi kuruluşlarından Uzunköprü'ye talebin artmasıyla sanayi bölgesinin proje çalışmaları hızlandı. Eylül ayında ise temel atılması planlanıyor.

Edirne'ye değer katacak çalışmaları hayata geçirdiklerini anlatan Sezer, "Daha çok ihracata yönelik ve katma değer oluşturacak firmaların burada fabrika yapmalarını sağlayacağız. Köylerdeki gençlerimiz Çorlu, Çerkezköy ve Ergene tarafına çalışmaya gidiyor, köylerimiz boşalmış durumda. Organize sanayi bölgelerini gençlerin hem kendi memleketlerinde çalışmaları hem de boş zamanlarında tarımla uğraşmalarına imkan sağlamaları için yapıyoruz" dedi.

Keşan ve İpsala'daki organize sanayi bölgelerinin kurulum çalışmaları hızla ilerliyor.