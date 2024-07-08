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Türkiye
İHA 08.07.2024 10:31

Pınarhisar Millet Bahçesi açıldı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 22 dönümlük Millet Bahçesi törenle hizmete açıldı.

Pınarhisar Millet Bahçesi açıldı
[Fotograf: İHA]

Pınarhisar Belediyesi'nin Dere Mahallesi'nde yapım çalışmalarını tamamlandığı Millet Bahçesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Belediye ve Emlak Konut işbirliğiyle Dere Mahallesi’nde yapılı tamamlanan Millet Bahçesi açılışına, Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakçıoglu, AK Parti Kırklareli Milletvekilli Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ve diğer davetliler katıldı.

Pınarhisar Millet Bahçesi açıldı

7’den 70'e tüm Pınarhisarlı vatandaşların keyifle vakit geçireceği 22 dönümlük alana konumlandırılan Millet Bahçesi içerisinde Millet Kıraathanesi, biyolojik gölet, mescit, çim aktivite alanı, koruluk, mesire alanı, otopark, bisiklet parkuru, kafeteryalar, yürüyüş yolları, spor alanları ve çocuk oyun alanları bulunuyor.

Pınarhisar Millet Bahçesi açıldı

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı İhsan Talay, Millet Bahçesi'nin Pınarhisar'a kazandırılmasında emeği olan herkese teşekkür etti.

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Kırklareli Millet Bahçesi
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