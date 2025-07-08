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Türkiye
AA 08.07.2025 17:13

Zeydan Karalar'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli için tutuklama talebi

İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zeydan Karalar'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli için tutuklama talebi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmalarında 6 şüpheliye tutuklama istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirilen 10 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Cumhuriyet savcılığı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında olduğu 6 şüpheliyi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

İki şüpheli de hakkında önceden verilen adli kontrol kararlarının bulunması nedeniyle savcılıktan serbest bırakıldı.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, şoförü Sonkan Turan ve avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun savcılıktaki ifade verme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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