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Türkiye
İHA 08.07.2025 16:10

Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden 'sosyaldi' savunması

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçarak bir çiftçiyi yaralayan ve daha sonra öldürülen aslanın sahibi Yaşar Kaplan, aslanın normalde insanlara saldırmayan, "sosyal bir hayvan" olduğunu söyledi.

Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden 'sosyaldi' savunması

Alınan bilgiye göre, Manavgat ilçesinde 5 Temmuz gecesi yaşanan olayda, bir hayvan parkındaki kafesinden kaçan 4 yaşındaki "Zeus" adlı aslan, yakındaki bir bahçede uyuyan çiftçi Süleyman Kır'a saldırdı.

Saldırı sonucu yaralanan Kır, hastanede tedavi altına alınırken, olay sonrası avcılar tarafından vurulduğu belirtilen aslan telef oldu.

"Yaptığına anlam veremedik"

Aslanın sahibi Yaşar Kaplan, Ankara'daki "Aslanpark" isimli işletmelerinin ruhsatının iptal edilmesi üzerine Zeus'u yaklaşık 9 ay önce Antalya'ya getirdiklerini söyledi.

Kaplan, "Zeus'un annesiyle babasını yurt dışından getirmiştik, kendisi Ankara'da doğmuştu. Normalde çok sakin bir hayvandı. Oraya gidince strese girdi sanırım. Yaptığına anlam veremedik." diye konuştu.

"Normalde insanlara saldırmazdı"

Yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını vurgulayan Kaplan, şunları kaydetti:

"Yaralanan kişiye çok üzüldük, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Zeus'un böyle bir şey yapacağını hiç tahmin etmiyorduk. Normalde insanlara saldırmazdı, sosyal bir hayvandı. Saldırıya uğrayan kişinin oğluyla da görüştük. Bu olaylar keşke yaşanmasaydı. Zeus'un öldürülmesine de çok üzüldüm, sanki çocuğum öldürülmüş gibi hissettim."

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