Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden 'sosyaldi' savunması

Alınan bilgiye göre, Manavgat ilçesinde 5 Temmuz gecesi yaşanan olayda, bir hayvan parkındaki kafesinden kaçan 4 yaşındaki "Zeus" adlı aslan, yakındaki bir bahçede uyuyan çiftçi Süleyman Kır'a saldırdı.

Saldırı sonucu yaralanan Kır, hastanede tedavi altına alınırken, olay sonrası avcılar tarafından vurulduğu belirtilen aslan telef oldu.

"Yaptığına anlam veremedik"

Aslanın sahibi Yaşar Kaplan, Ankara'daki "Aslanpark" isimli işletmelerinin ruhsatının iptal edilmesi üzerine Zeus'u yaklaşık 9 ay önce Antalya'ya getirdiklerini söyledi.

Kaplan, "Zeus'un annesiyle babasını yurt dışından getirmiştik, kendisi Ankara'da doğmuştu. Normalde çok sakin bir hayvandı. Oraya gidince strese girdi sanırım. Yaptığına anlam veremedik." diye konuştu.

"Normalde insanlara saldırmazdı"

Yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını vurgulayan Kaplan, şunları kaydetti:

"Yaralanan kişiye çok üzüldük, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Zeus'un böyle bir şey yapacağını hiç tahmin etmiyorduk. Normalde insanlara saldırmazdı, sosyal bir hayvandı. Saldırıya uğrayan kişinin oğluyla da görüştük. Bu olaylar keşke yaşanmasaydı. Zeus'un öldürülmesine de çok üzüldüm, sanki çocuğum öldürülmüş gibi hissettim."