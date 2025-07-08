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Türkiye
AA 08.07.2025 16:53

Antalya'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 7'si çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Memurevleri Mahallesi Yavuz Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın en üst katında, iddiaya göre klima motorunun alev alması sonucu yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Apartman boşluğunu saran dumanlar nedeniyle dışarı çıkamayan diğer dairelerdeki 7’si çocuk, 10 kişi ekiplerce maske takılarak aşağıya indirildi. Dumandan etkilenen vatandaşlar kontrol amacıyla ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Yangın diğer dairelere sıçramadan ekipler tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Hastaneye kaldırılanların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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