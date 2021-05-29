Enerji nakil hatlarının temasından kaynaklı çıktığı değerlendirilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Köylüler itfaiyeye haber verdi ancak Diyarbakır merkezden çıkan ekipler yetişince kadar çevredeki insanlar ve jandarmanın uzun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Bin dönümün üzerinde ekili alan küle döndü.

Tarla sahipleri, bölgeye yakın noktada itfaiye istasyonunun olmaması sebebiyle olası yangınlarda ekiplerin geç gelmesi sebebiyle mağdur olduklarını ve yetkililerden bu soruna çözüm bulunmasını istedi.