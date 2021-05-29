Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 19:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arnavutköy'de fabrika yangını
Arnavutköy'de 4 katlı kumaş fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Ömerli Mahallesi General Şükrü Koraltı Caddesi'ndeki 4 katlı kumaş fabrikasının giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle içeride çalışan işçiler tahliye edildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Etiketler: Yangın
Sıradaki Haber
Solingen faciasında hayatını kaybedenler kabirleri başında anıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz