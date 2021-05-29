Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 18:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
TEM Otoyolunun Kocaeli geçişinde 2 yolcu otobüsünün çarpıştı.
Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapanan otoyol kontrollü olarak açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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