TEM Otoyolunun Kocaeli geçişinde 2 yolcu otobüsünün çarpıştı.

Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapanan otoyol kontrollü olarak açıldı.