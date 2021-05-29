Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 17:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Minareye yıldırım isabet etti
Ordu'da caminin minaresine yıldırım isabet etti. Cami içinde hasar oluşurken, minareden kopan parçalar park halindeki bir aracı da kullanılmaz hale getirdi.
Olay, öğle namazı öncesinde Ulubey ilçesindeki Kazancı Camii'nde yaşandı.
Etkili olan sağanak sırasında caminin minaresine yıldırım isabet etti. Minareden kopan alev ve beton parçaları sebebiyle park halindeki bir araçta da büyük hasar oluştu.
Cami içindeki çiniler de duvardan koparak etrafa saçıldı. Olay sonrası caminin çevresinde önlem aldı.
Etiketler: Yağış
Son Haberler
- 17:59
- 17:56
- 17:39
- 17:38
- 17:40
Sıradaki Haber
Çocuklara 'göz hakkı meyve reyonu'
Yükleniyor lütfen bekleyiniz