Olay, öğle namazı öncesinde Ulubey ilçesindeki Kazancı Camii'nde yaşandı.

Etkili olan sağanak sırasında caminin minaresine yıldırım isabet etti. Minareden kopan alev ve beton parçaları sebebiyle park halindeki bir araçta da büyük hasar oluştu.

Cami içindeki çiniler de duvardan koparak etrafa saçıldı. Olay sonrası caminin çevresinde önlem aldı.