Dün İstanbul Boğazı'ndan geçen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tanker, makine arızası nedeniyle Yenikoy dönüşünde sürüklenmeye başladı.

Hırvatistan bayraklı RAVA isimli tankere, olumsuz durum yaşanmadan müdahale edildi. Sahile 300 metre kala durduruldu. Askıya alınan boğaz trafiği birkaç saatin ardından normale döndü.

Yaşanan bu tehlikenin ardından İstanbul Boğazı'nın trafiği incelendi. Ve ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı.

Kaza tehlikesi atlatılıyor

İstanbul Boğazı'ndan yılda yaklaşık 40 bin gemi geçiyor. Dünyanın en tehlikeli su yollarından biri olarak bilenen İstanbul Boğazı’nın keskin dönüşlerinden geçiş yapan gemiler tehlike atlatıyor. Boğazın coğrafi şartlarından dolayı kazalar kaçınılmaz oluyor.

[Grafik: TRT Haber-Bedra Nur Aygün]

15 dakikada bir gemi geçiyor

Boğazdan her 15 dakikada bir gemi geçiş yapıyor. Üstelik bu gemilerin büyük çoğunluğu riskli yükler taşıyor. Bunların büyük bölümünü petrol ürünleri oluştursa da kimyasal maddeler de boğazdan taşınıyor.

Kazaların en büyük nedeni ise keskin dönüşler ve akıntılar. 18 millik su yolunda, 12 tane büyük dönüş bulunuyor.

Kılavuz kaptanın artırılması gerekiyor

Kazaların önlenebilmesi için en kolay yöntem kılavuz kaptan bulundurmak. Ancak bu oran hala istenen seviyede değil.

Deniz Emniyeti Derneği Başkanı Cahit İstikbal, “Tüm gemilere kılavuz kaptan almaların şiddetle kuvvetle tavsiye ediyoruz. En son İstanbul Boğazı’ndaki oran yüzde 65. Bu yeterli değil” diyor.

Kamera: Mustafa Oğuz