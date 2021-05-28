Petrol tankeri İstanbul Boğazı'nda sürüklendi
İstanbul Boğazı'nda Hırvatistan bayraklı ham petrol yüklü bir tankerde arıza meydana geldi. Bir süre sürüklenen gemi, sahile 300 metre kala durdurulabildi.
İstanbul Boğazı'ndan geçen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tanker, makine arızası nedeniyle Yenikoy dönüşünde sürüklenmeye başladı.
İstanbul Boğazı’nda ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi. Yeniköy’de sürüklenen tanker kıyıya 300 metre kala durdurulabildi. İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı.https://t.co/Mq8lI8qCZx pic.twitter.com/0hz4mEnTy7— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 28, 2021
Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-8 Römorkörü ile hızlı tahlisiye botu yönlendirildi.
Hırvatistan bayraklı RAVA isimli 249 metre uzunluğundaki ham petrol taşıyan tankere halat verildi.
Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan müdahale edilen tanker, sahile 300 metre kala durduruldu.
Arızalanan tanker daha sonra kurtarma römorkörleriyle Yeşilköy C demir bölgesine çekildi.
Yaşanan olay nedeniyle askıya alınan boğaz trafiği saat 22.00'de yeniden açıldı.
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