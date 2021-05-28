Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 19:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Deniz polisinden kumar oynanan yalıya baskın
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan bir yalıya kumar baskını düzenlendi. Yalıya botla gelen deniz polisi, koronavirüs tedbirlerine uymayan ve kumar oynayan 31 kişiye ceza kesti. 1 kişi ise gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü dün gece, Körfez ilçesinde bir yalıda kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Deniz polisine ait 2 bot ile yalının önünde bulunan iskeleye yanaşıldı. Polisler hızla tekneden inerek yalıya girdi.
31 kişiye ceza kesildi
Yalının içerisinin kumarhaneye çevrildiği görülürken masaların üzerinde bulunan paralara ve poker pullarına el konuldu.
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek yalıda poker oynayan 31 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymamaları nedeniyle ceza kesildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Polis
Sıradaki Haber
Ankara'da doktoru bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz