Sağlıkçılara yönelik şiddetin hedefinde bu kez genç bir doktor vardı. Ortopedi asistan hekimi Ertan İskender, dün daha önce intiharını önlediği hastasının saldırısına uğradı.

Olay, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Muayene için gelen saldırgan, İskender'i sırtından ve elinden bıçakla yaraladı.

Saldırıyı ilk duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Sürecin bizzat takipçisi olacağını söyleyen Bakan Koca, "Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil." dedi.

Hemen ameliyata alınan genç doktorun durumu iyi:

"Bu hasta psikiyatrik bir hasta. Ceza alması ile aslında bu olaylar çözülmüyor. 3 yıllık hastam. 2 kere seni öldüreceğim diye tehdit etti. Biz bunları ciddiye almıyorduk ama demek ki ciddiye almak lazımmış."

Saldırgan tutuklandı

Olaydan sonra gözaltına alınan saldırganın Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Saldırgan B.N, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan şüpheli, tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.