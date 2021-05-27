Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 22:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da doktora bıçaklı saldırı
[Temsili fotoğraf: Depophotos ]
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan hekim Ertan İskender bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan hekim Ertan İskender'in bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandığını açıkladı.
Bıçaklı saldırıya uğrayan hekim ameliyata alındı.
Bakan Koca, yaralı hekimin durumunu yakından takip ettiğini söyledi.
Koca, "Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil." dedi.
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan hekimimiz Ertan İskender bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan hekimimiz şu an ameliyatta. Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 27, 2021
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