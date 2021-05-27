Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan hekim Ertan İskender'in bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandığını açıkladı.

Bıçaklı saldırıya uğrayan hekim ameliyata alındı.

Bakan Koca, yaralı hekimin durumunu yakından takip ettiğini söyledi.

Koca, "Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil." dedi.