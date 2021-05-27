Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bundan 28 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde aşırı sağcı ırkçılar tarafından yakılarak katledilen 4'ü çocuk 5 Türk'ü anmak ve Avrupa'daki insan hakları ihlallerine karşı farkındalık oluşturmak için genç ailesinin Untere Werner sokaktaki evinin bir kopyasını Ankara Ulus Meydanı'nda yeniden oluşturdu.

Genç ailesinin hatıralarını barındıran ev, Ankaralıların ziyaretine açıldı.

Ziyaretçilerin duygularını yazabilecekleri bir anı defteri de konuldu.

Solingen anma alanı 29 Mayıs’a kadar açık

Solingen'de katledilenlerin anısına oluşturulan ev, 26-29 Mayıs tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Haber:Doğancan Aksoy

Kamera: Fatih Karadavut