Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 19:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Solingen Katliamı'nın 28. yılı: Katledilen Türkler unutulmadı
1993 yılında Almanya'nın Solingen kentinde yaşanan ırkçı saldırıda katledilen Türkler unutulmadı. YTB, Ankara Ulus Meydanı'nda, Genç ailesinin kundaklanan evinin benzerini yaparak katliamda hayatını kaybedenleri andı.
Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bundan 28 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde aşırı sağcı ırkçılar tarafından yakılarak katledilen 4'ü çocuk 5 Türk'ü anmak ve Avrupa'daki insan hakları ihlallerine karşı farkındalık oluşturmak için genç ailesinin Untere Werner sokaktaki evinin bir kopyasını Ankara Ulus Meydanı'nda yeniden oluşturdu.
Genç ailesinin hatıralarını barındıran ev, Ankaralıların ziyaretine açıldı.
Ziyaretçilerin duygularını yazabilecekleri bir anı defteri de konuldu.
Solingen anma alanı 29 Mayıs’a kadar açık
Solingen'de katledilenlerin anısına oluşturulan ev, 26-29 Mayıs tarihleri arasında ziyarete açık olacak.
Haber:Doğancan Aksoy
Kamera: Fatih Karadavut
Etiketler: YTB
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