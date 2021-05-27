Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'in insan hakları ihlalleri soruşturulacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.
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Etiketler: Son Dakika Birleşmiş Milletler İsrail Filistin Devleti Gazze
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