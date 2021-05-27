Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bilim heyetinin Çin'de yaptığı araştırmayı yok sayarak yeniden soruşturma talimatı vermesini eleştirdi.

Sözcü Lician, talimatın "siyasi bir taktik" olduğunu ve Washington'ın böyle yaparak virüsün yayılmasındaki kendi sorumluluğunu örtmeye çalıştığını savundu.

Biden yönetiminin, bu tavrıyla bir kez daha olguları ve bilimi görmezden geldiğini ve kökenlere ilişkin ciddi bir araştırma ile ilgilenmediğini ortaya koyduğunu ifade eden Sözcü Lician, "ABD, salgını kuşku yaratmak ve siyasi manipülasyon yapmak için kullanarak kendi sorumluluğunun üstünü örtmek istiyor. Hem bilime hem de insan hayatına saygısızlık olan bu tavır salgınla mücadele için gereken küresel birlik ve beraberliğe zarar veriyor." dedi.

Çin: ABD kendi laboratuvarlarını da soruşturmaya açsın

Lician, ayrıca, ABD'nin başta Maryland eyaletindeki Fort Dertrick Deniz Kuvvetleri Tıbbi Araştırma Merkezine bağlı Biyolojik Savunma Araştırma Direktörlüğü olmak üzere kendi biyoloji laboratuvarlarını soruşturmaya açması gerektiğini söyledi.

"ABD, Çin'in kapsamlı, şeffaf, kanıtlara dayalı bir uluslararası soruşturmaya katılmasını istediğini ileri sürüyor. Biz de ABD'nin Çin'in yaptığını yapmasını ve virüsün kökenlerinin izini sürecek bilimsel bir soruşturma için derhal DSÖ ile iş birliği yapmasını istiyoruz."

Biden’dan istihbarat birimlerine çalışmalarını sonuçlandırma talimatı

ABD Başkanı Biden, istihbarat kuruluşlarına verdiği talimatta, ilk kez 2019 sonunda Çin'in Wuhan kentinde tespit edilen koronavirüsün kökenlerini araştırmak üzere çalışmalarını yoğunlaştırmaları ve 90 gün içinde sonuçlandırmaları talimatını vermişti.

Biden, virüsün kökeni konusunda hayvandan bulaşma dışında laboratuvardan sızma olasılığının da değerlendirmesini istemişti.

DSÖ heyeti Wuhan'da araştırma yürütmüştü

DSÖ, koronavirüsün kökenlerini araştırmak üzere, ilk vakaların ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentine uluslararası bilim insanlarından oluşan bir heyet göndermişti.

Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Wuhan Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nın yanı sıra virüsün bir kaza sonucu dışarı çıktığı iddialarına konu olan Wuhan Viroloji Enstitüsünde de incelemeler yapmıştı.

2002-2003 yıllarındaki Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgınının ardından, yarasa koronavirüslerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv yaratmak amacıyla kurulan enstitü, koronavirüsün buradaki laboratuvarda yapay olarak üretildiği ve yanlışlıkla dışarı çıktığı iddialarına konu olmuştu.

Çinli yetkililer, söz konusu iddiaları reddetmiş, koronavirüsün başka bir ülkede ortaya çıktığı ve ithal dondurulmuş deniz ürünleriyle ülkeye geldiğine dair kanıtlanmayan karşı iddialar ortaya atmıştı.

Koronavirüs ilk kez Wuhan'daki gıda pazarında görülmüştü

Dünya, koronavirüs salgınından ilk kez, Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Wuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.