DSÖ ile Çin heyeti, ortak basın toplantısı ile Wuhan'da yapılan inceleme sonuçlarını duyurdu.



Heyet, koronavirüsün laboratuvar ürünü olduğu ihtimalini elediklerini belirtti. Virüsün kaynağının büyük ihtimalle yarasalar olduğu vurgulandı.



Heyete göre, koronavirüsün donmuş ürün zincirinden bulaşmış olma ihtimali de hayli yüksek.

[Fotoğraf: Reuters]

DSÖ heyeti, virüsün Wuhan'dan çıktığının kesin olmadığını da kaydetti, kentteki Huanan pazar yeri dışında virüsün yayıldığına dair kanıtlara dikkat çekti.

Çin heyeti ise virüsün hangi hayvandan bulaştığının belli olmadığını ifade etti. Virüsün, Wuhan kentinden yayıldığına dair yeterli delile ulaşılamadığını da savundu.