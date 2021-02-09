İran'ın Rusya'dan aldığı ve 4 Şubat'ta Tahran'a ulaşan Sputnik V aşısı bugün ülke genelindeki 635 hastanede sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı.

İlk aşı teşvik amacıyla Sağlık Bakanı Nemeki'nin oğlu Parsa Nemeki'ye vuruldu ve ardından sağlık çalışanlarına yönelik genel aşılama başladı.

"Kanımız diğer çocuklarınkinden daha değerli değil"

Sağlık Bakanı Nemeki, ilk önce oğlunun aşılanmasına dair şunları söyledi:

"Oğlum, 'Kanımız ülkenin diğer çocuklarınkinden daha değerli değil' dedi. Aşıyı ilk kendi aileme yaptıracağım demiştim, bu sözümüzü yerine getirmek için geldi."

[Sağlık Bakanı Nemeki ve oğlu | Fotoğraf: AA]

Ruhani ilk gönüllü olmayı teklif etmiş

Cumhurbaşkanı Ruhani, video konferansla yaptığı konuşmada, teyit ettikleri aşıya güvendiklerini ve kendisinin de aşıyı vurulan ilk gönüllü olmak için teklifte bulunduğunu söyledi.



Bakan Nemeki ise öncelikli olarak yoğun bakın ünitelerindeki doktor, hemşire ve diğer çalışanların aşılanacağını, ardından 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara geçileceğini aktardı.



Çin, Hindistan ve Avrupa'dan aşı temini için görüşmelerin devam ettiğini belirten Nemeki, Dünya Sağlık Örgütü eş güdümünde yürütülen COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programından (COVAX) ve Oxford-AstraZeneca'dan aldıkları aşılarla aşılama çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

