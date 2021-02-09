Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, Afrika Birliği ve Afrika Aşı Toplama Görev Ekibi aracılığıyla 42 milyon doz daha Covid-19 aşısının ülkeye ulaştırılacağını duyurdu.

Ehanire, "Nijerya, 92 düşük ve orta gelirli ülkeye 1 milyardan fazla aşı dozunu bölmek üzere kurulmuş olan Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı tesisi ve Afrika ülkelerinin nüfuslarına göre dağıtmak üzere 3 çeşit aşıdan 300 milyon doz alan AVATT platformlarına abone oldu" diye konuştu.

Ehanire, iki platformdan aşıların tamamı temin edildiğinde, bunun ülke nüfusunun yüzde 45'inden fazlasını kapsayacağı anlamına geldiğini söyledi.

16 milyon doz AstraZeneca aşısı ulaşmadı

Nijerya daha önce Dünya Sağlık Örgütü eş güdümünde yürütülen COVAX aracılığıyla 16 milyon doz AstraZeneca aşısı almıştı ancak aşılar hala ülkeye ulaşmadı.

Ülkede şimdiye kadar 140 binden fazla Covid-19 vakası görülürken, 1637 kişi ise hayatını kaybetti.

