Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da güvenlik güçlerine saldırı: 4 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Afganistan'ın Herat vilayetinde demir yolunun güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerini taşıyan araca düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Herat Valisi Sayed Vahid Katali, Deh Surh bölgesinde İran-Afganistan demir yolunun emniyetini sağlayan güvenlik güçlerinin aracına bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Katali, saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, birinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan
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