Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da 7 bin 640 yeni vaka görüldü
[Fotoğraf: Reuters]
İran'da koronavirüs vaka sayısı 7 bin 640 artarak 1 milyon 481 bin 396'ya çıktı.
Ülkede son 24 saatte 89 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı 58 bin 625'e ulaştı.
Sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyon 266 bin 518'i buldu.
83 milyon nüfuslu ülkede toplam 9 milyon 779 bin 202 test uygulandı.
Etiketler: İran Koronavirüs
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