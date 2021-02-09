Ülkede son 24 saatte 89 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı 58 bin 625'e ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyon 266 bin 518'i buldu.

83 milyon nüfuslu ülkede toplam 9 milyon 779 bin 202 test uygulandı.