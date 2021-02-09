Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sena'nın Almanya'dan gönderdiği mektubu okuduğu anlar fotoğraf karesine yansımıştı.

Sena, bu kez kameralar aracılığıyla mektubunu okudu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini anlattı.

Mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Sevgili Recep Tayyip Erdoğan. Ben Sena Duman ve seni gerçekten çok ama çok seviyorum. Bence Türkiye senin sayende bu kadar güzel oldu. Kardeşim Zeynep de seni çok seviyor. Bir de 4 ablam var, onların da size çok selamı var. Sen hayatımda gördüğüm en iyi kişisin. Sen hiç üzülme. Çünkü sen üzüldüğünde ben de çok üzülürüm."