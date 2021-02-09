Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 12:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
9 yaşındaki Sena, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubu okudu
Almanya'da yaşayan 9 yaşındaki Sena, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini anlattığı mektubunu kamera karşısında okudu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sena'nın Almanya'dan gönderdiği mektubu okuduğu anlar fotoğraf karesine yansımıştı.
Sena, bu kez kameralar aracılığıyla mektubunu okudu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini anlattı.
Mektupta şu ifadeler yer alıyor:
"Sevgili Recep Tayyip Erdoğan. Ben Sena Duman ve seni gerçekten çok ama çok seviyorum. Bence Türkiye senin sayende bu kadar güzel oldu. Kardeşim Zeynep de seni çok seviyor. Bir de 4 ablam var, onların da size çok selamı var. Sen hayatımda gördüğüm en iyi kişisin. Sen hiç üzülme. Çünkü sen üzüldüğünde ben de çok üzülürüm."
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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