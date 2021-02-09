Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ile ateşkes mutabakatının imzalandığı 10 Kasım 2020'den bugüne kadar işgalden kurtarılan topraklarda mayın nedeniyle yaşanan can kayıplarıyla ilgili verileri açıkladı.

Açıklamaya göre, savaşın bittiği günden bugüne kadar 5'i asker 9'u sivil 14 Azerbaycanlı, Ermenistan güçlerinin döşediği mayınlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Aynı dönemde 52 asker ile 8 sivil, mayın patlaması nedeniyle yaralandı.

Başsavcılık, vatandaşlara işgalden kurtarılan arazilere, mayınlardan tam temizlenene kadar girmeme uyarısında bulundu.