Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ateşkesin ilanından beri 14 Azerbaycanlı hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Dağlık Karabağ'da ateşkesten bu yana Ermenistan güçlerinin işgal döneminde döşediği mayınlar nedeniyle 14 Azerbaycanlı hayatını kaybetti.
Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ile ateşkes mutabakatının imzalandığı 10 Kasım 2020'den bugüne kadar işgalden kurtarılan topraklarda mayın nedeniyle yaşanan can kayıplarıyla ilgili verileri açıkladı.
Açıklamaya göre, savaşın bittiği günden bugüne kadar 5'i asker 9'u sivil 14 Azerbaycanlı, Ermenistan güçlerinin döşediği mayınlar nedeniyle hayatını kaybetti.
Aynı dönemde 52 asker ile 8 sivil, mayın patlaması nedeniyle yaralandı.
Başsavcılık, vatandaşlara işgalden kurtarılan arazilere, mayınlardan tam temizlenene kadar girmeme uyarısında bulundu.
Etiketler: Azerbaycan Dağlık Karabağ Ermenistan
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