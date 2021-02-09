Jinju kentinde Covid-19'a yakalanmış bir kediye rastlandı. Güney Kore yönetimi harekete geçti.

Evcil hayvanlar üzerinde uygulanabilecek Covid-19 testleri hakkında yönerge yayınladı.

Covid-19 bulaşan kişilerin kedi ve köpek gibi evcil hayvanlarının 14 gün boyunca karantinada tutulması gerektiği belirtildi.

Testler sadece evcil hayvanlar için

Uzmanlar, virüsün hayvanlardan insanlara geçtiğine ilişkin veri olmadığını anımsatarak, testlerin sadece evcil hayvanlara yapılacağını vurguluyor.

Diğer kentlerde de evcil hayvanlar için benzer uygulamanın başlatılması planlanıyor.

Vaka ve ölümler artıyor

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, toplam vaka sayısı 81 bin’i aştı.

Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1500’e yaklaştı.

