Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 10:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
ABD'de bir kamyonet, 21 metre yükseklikteki geçitten düştü
ABD’nin Wisconsin eyaletinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyonet, 21 metre yükseklikteki üst geçitten düştü.
Otoyolda hızla seyreden kamyonetin düşüşü anbean görüntülendi.
Kaza sonrası yetkililerce yapılan açıklamada, sürücünün bilincinin yerinde olduğu belirtildi.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: ABD
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