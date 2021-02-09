Konsey, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Tüm Müslüman gruplara danışılmadan, "anlamsız bir hevesle" hazırlandığı belirtilen ve Müslümanları hedef gösteren tüzük için "Bu absürt durum kabul edilemez." denildi.

Açıklamada, tüzüğün 1905 Laiklik Yasası'na aykırı olduğuna, temel hak ve hürriyetlerin de sorgulanır hale getirildiğine dikkat çekildi.

Tüm tarafların temsil edileceği ve uygun koşullarda değerlendirilmiş bir tüzük hazırlanması gerektiği vurgulandı.

Çok sayıda Müslüman temsilci tüzüğü imzalamadı: İslam'a aykırı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18 Ocak’ta ülkedeki Müslüman temsilciler ile görüşmüş, hazırlanan Fransa İslamı Prensipler Tüzüğü’nü imzalamalarını istemişti.

Bazı temsilcilerin imzalamasına karşın, aralarında Türk toplumunu temsil eden kişilerin de yer aldığı birçok temsilci “İslam inancına aykırı olduğu” gerekçesiyle tüzüğü imzalamayı reddetmişti.