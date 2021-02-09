Ülkenin başkenti Nepido ile Yangon ve Mandalay şehirlerinde askeri yönetimin 5 kişiden fazla toplanma yasağına rağmen protesto düzenleyen darbe karşıtı gruplar, uyarıları dinlemeyerek gösteriyi sürdürdü.

Yangon'daki protestolara dair paylaşılan sosyal medya görüntülerinde, Myanmar polisinin, göstericilere plastik mermi ile müdahalesi dikkati çekti.

Videolarda ayrıca polisin, protestocuların dağılması için havaya gerçek mermi ile ateş ettiği görüldü.

Polisin müdahalesi sonucu 3 kişinin yaralandığını açıklayan protesto grupları, şimdiye kadar en az 27 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

[Fotoğraf: Reuters]

"Protestolar sürecek" mesajı

Yangon'daki protestolara katılan 62 yaşındaki Ko Ko Htay, yaptığı açıklamada, askeri idareyi tanımayacaklarını dile getirerek, "Bize sert davranmaya başladılar. Sivil irade yeniden kurulana kadar onlara boyun eğmeden protestolara devam edeceğiz." dedi.

Darbeyle iktidardan devrilen Ulusal Demokrasi Partisinin (NLD) üyesi Zin Mar Aung ise cuntanın demokratik seçimler yapılacağına dair vaatlerinin inandırıcı olmadığını ifade etti ve "Bu tür boş vaatleri daha önce de duyduk. Sivil iradeye geçiş 20 yıldan fazla sürdü. Bunun tekrar yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

7 ilçede sıkıyönetim ilan edildi

Myanmar askeri yönetimi, darbe karşıtı protestoların ülkeye yayılması üzerine dün, Yangon ve Mandalay'ın 7 ilçesinde sıkıyönetim ilan etmişti.

Ayrıca ülkede akşam 20.00'den sabah 04.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, 5 kişiden fazla grupların toplanması yasaklanmıştı.

Ordu, 1 yıllık OHAL ilan etmişti

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.